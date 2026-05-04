Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1531-й день войны "Уничтожены израильские РЛС"

Минобороны РФ 4 мая 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великий Прикол, Пушкаревка, Могрица, Хотень, Спасское и Бариловка Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белый Колодезь, Липцы, Юрченково, Шестеровка и Избицкое Харьковской области. Противник потерял свыше 260 военнослужащих, 19 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Чернещина, Шийковка, Дружелюбовка, Новый Мир Харьковской области, Красный Лиман и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Роскошное, Кривая Лука, Николаевка, Артема, Алексеево-Дружковка, Рай-Александровка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 90 военнослужащих, боевую машину пехоты "Marder" производства ФРГ, бронеавтомобиль "Puma" итальянского производства, бронетранспортер М113 производства США и боевую бронированную машину "Казак". Уничтожены 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и две станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Марьевка, Веровка, Петровское, Новотроицкое, Белицкое, Кучеров Яр, Новониколаевка, Доброполье, Веселое Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Просяная, Добропасово, Великомихайловка Днепропетровской области, Воскресенка, Листовка, Барвиновка, Верхняя Терса, Лесное и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял свыше 315 военнослужащих, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Юрковка и Григоровка Запорожской области. Уничтожены более 35 военнослужащих, 24 автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 507 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

Отметим, что, судя по сводкам минобороны РФ, в Украине уничтожены уже 92 израильских РЛС RADA. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов. В мае 2023 года сообщалось, что системы RADA были закуплены литовской благотворительной организацией, а затем переданы Украине с разрешения министерства обороны Израиля. Тогда речь шла о покупке 16 таких станций. О дополнительных поставках сведений нет.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 141646 беспилотных летательных аппаратов, 658 зенитных ракетных комплексов, 29161 танк и других боевых бронированных машин, 1714 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34749 орудий полевой артиллерии и минометов, 60777 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 213900 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).