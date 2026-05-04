Стрельба во время молодежной вечеринки в Оклахоме, множество раненых
время публикации: 04 мая 2026 г., 08:29 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 08:32
В американском штате Оклахома не менее 10 человек получили ранения в результате стрельбы у озера Аркадия рядом с Оклахома-Сити.
По данным полиции города Эдмонд, стрельба произошла 3 мая около 21:00 во время молодежной вечеринки.
Десять пострадавших были доставлены в больницы машинами скорой помощи, еще несколько человек добрались до больниц самостоятельно, поэтому число раненых может возрасти.
Данных о погибших нет. Состояние пострадавших официально не объявлено. Полиция говорит о "ранениях разной степени тяжести".
Задержанных пока нет, следователи опрашивают очевидцев и пострадавших.