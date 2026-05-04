x
04 мая 2026
|
последняя новость: 09:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 мая 2026
|
04 мая 2026
|
последняя новость: 09:10
04 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Стрельба во время молодежной вечеринки в Оклахоме, множество раненых

США
Криминал
время публикации: 04 мая 2026 г., 08:29 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 08:32
Стрельба во время молодежной вечеринки в Оклахоме, множество раненых
AP Photo/Alonzo Adams

В американском штате Оклахома не менее 10 человек получили ранения в результате стрельбы у озера Аркадия рядом с Оклахома-Сити.

По данным полиции города Эдмонд, стрельба произошла 3 мая около 21:00 во время молодежной вечеринки.

Десять пострадавших были доставлены в больницы машинами скорой помощи, еще несколько человек добрались до больниц самостоятельно, поэтому число раненых может возрасти.

Данных о погибших нет. Состояние пострадавших официально не объявлено. Полиция говорит о "ранениях разной степени тяжести".

Задержанных пока нет, следователи опрашивают очевидцев и пострадавших.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook