04 мая 2026
последняя новость: 09:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Пресса

Axios об операции "Проект Свобода" в Ормузском проливе: морских конвоев пока не планируется

США
Иран
Centcom
Война с Ираном
время публикации: 04 мая 2026 г., 08:02 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 08:06
Axios об операции "Проект Свобода" в Ормузском проливе: морских конвоев пока не планируется
CENTCOM

Как сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на собственные источники, новая операция ВМС США Project Freedom ("Проект Свобода") по обеспечению прохода торговых судов через Ормузский пролив не предполагает на данном этапе организации морских конвоев или прямого сопровождения судов американскими кораблями.

По данным Axios, речь идет прежде всего о передаче торговым судам разведывательной информации о безопасных маршрутах и фарватерах, свободных от иранских мин.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что с 4 мая ВМС США начнут "проводить" суда через Ормузский пролив.

По данным CENTCOM, в операции будут задействованы эсминцы, авиация, многодоменные беспилотные платформы и около 15 тысяч военнослужащих.

