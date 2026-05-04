"Проект Свобода": начата операция по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о начале операции "Проект Свобода" (Project Freedom) в Ормузском проливе.

По заявлению CENTCOM, с 4 мая американские силы будут содействовать восстановлению свободы судоходства для коммерческих судов, проходящих через этот ключевой международный торговый коридор.

Миссия проводится по указанию президента США Дональда Трампа и направлена на поддержку торговых судов, добивающихся свободного прохода через пролив, через который проходит около четверти мировой морской торговли нефтью, а также значительные объемы топлива и удобрений.

"Наша поддержка этой оборонительной миссии необходима для региональной безопасности и мировой экономики, одновременно с сохранением морской блокады", – заявил командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.

По данным CENTCOM, в операции "Проект Свобода" будут задействованы эсминцы, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многодоменные беспилотные платформы и около 15 тысяч военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп объявил накануне о скором начале операции "Проект Свобода" по выводу иностранных судов из Ормузского пролива. По его словам, многие страны, не имеющие отношения к ближневосточному конфликту, обратились к США с просьбой помочь освободить их суда, заблокированные в проливе. Трамп подчеркнул, что речь идет о "гуманитарном жесте": на многих судах заканчиваются запасы продовольствия и всего необходимого для экипажей. По его словам, владельцы судов заявили, что не намерены возвращаться в пролив до тех пор, пока навигация в этом районе не станет безопасной. Трамп предупредил, что на любую попытку помешать ходу операции будет дан силовой ответ. Одновременно он отметил, что его представители ведут "очень позитивные переговоры" с Ираном, которые "могут привести к положительным результатам для всех".

Глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что Тегеран будет рассматривать любое "американское вмешательство" в Ормузском проливе как нарушение прекращения огня. "Ормузский пролив и Персидский залив не будут управляться безумными постами Трампа!" – написал он в соцсети X.