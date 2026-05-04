x
04 мая 2026
|
последняя новость: 10:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 мая 2026
|
04 мая 2026
|
последняя новость: 10:53
04 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

ВСУ: ночью перехвачены 135 из 155 БПЛА. МО РФ: сбиты 117 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 04 мая 2026 г., 09:35 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 09:35
ВСУ: ночью перехвачены 135 из 155 БПЛА. МО РФ: сбиты 117 беспилотников
ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 4 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине 155 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 135 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 14 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падения фрагментов в четырех локациях. Причинен ущерб в Сумской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 4 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 117 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей и Московского региона. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попадании дрона в здание на Мосфильмовской улице. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 мая 2026

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1531-й день войны