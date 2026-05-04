04 мая 2026
Мир

В Венгрии опубликуют имена тех, кто сотрудничал с госбезопасностью

История
Венгрия
время публикации: 04 мая 2026 г., 09:00 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 09:08
AP Photo/Rudolf Karancsi

Новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, который официально займет эту должность 9 мая, сообщил, что в ближайшее время будут открыты архивы органов государственной безопасности коммунистического периода.

Открытие будет приурочено к 70-й годовщине венгерского восстания 1956 года – дата отмечается 22 октября. Попытка вырваться из-под гегемонии коммунистов была жестоко подавлена советскими войсками под командованием маршала Ивана Конева.

Наибольший интерес привлекает публикация имен тех, кто секретно сотрудничал с органами. Несмотря на то, что власть коммунистов в Восточной Европе рухнула почти четыре десятилетия назад, сторонники люстрации утверждают, что без нее невозможно покончить с коммунистическим прошлым.

