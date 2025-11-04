x
04 ноября 2025
Мир

Умер бывший вице-президент США Дик Чейни, архитектор войны с террором

время публикации: 04 ноября 2025 г., 14:17 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 14:17
Дик Чейни, 2014 год
AP Photo/Cliff Owen

В США на 85-м году жизни скончался бывший вице-президент Дик Чейни, занимавший эту должность в 2001-2009 годах, на протяжении двух каденций президента Джорджа Буша-мл. Представитель правого крыла Республиканской партии был многолетним противником нынешнего президента Дональда Трампа.

Как сообщила семья, причиной смерти стали осложнения воспаления легких и сердечно-сосудистые заболевания. Он скончался в окружении семьи, в том числе супруги Линн и дочерей Лиз и Мэри.

"Дик Чейни был прекрасным человеком, который учил своих детей и внуков любви к нашей стране, смелости, чести, любви и доброте. Мы безмерно повезло – мы любили и были любимыми этим великим и благородным человеком", – говорится в заявлении.

Чейни, который был архитектором войны с террором, называли одним из самых влиятельных вице-президентов в новейшей истории США. Он сохранял влияние в Республиканской партии и после завершения политической карьеры, однако на последних выборах поддержал демократку Камалу Харрис.

