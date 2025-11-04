На Крите подверглись нападению автобусы с израильскими туристами

В расположенном на Крите городке Суда произошли столкновения между полицией и пропалестинскими демонстрантами, протестовавшими против захода в порт круизного лайнера Crown Iris компании "Мано Сапанут" с израильскими туристами на борту.

Как сообщает сайт Skai.gr, участники манифестации развернули огромный палестинский флаг транспаранты с осуждением "геноцида" в Газе. Они начали скандировать лозунги "Палестина будет свободной" и "Зачинщики войны, убирайтесь прочь!".

Манифестанты предприняли попытку заблокировать путь автобусам с туристами, пытающимся покинуть порт. Они бросали в автобусы камни и пытались расписать их граффити. Полиция применила шумовые гранаты, два участника беспорядков задержаны.

Похожий инцидент с тем же кораблем произошел на Крите в августе 2025 года. А Ираклионе израильтян, сошедших на берег, атаковали протестующие. Они бросали в них камни, а на нескольких пассажиров набросились с кулаками. Прибывшие на место происшествия полицейские оцепили территорию порта.

Начались столкновения между полицией, которая пыталась обеспечить безопасный проход израильским туристам, и пропалестинскими демонстрантами. По словам мужчины, более десятка демонстрантов нападали на полицейских и те были вынуждены вызвать подкрепления, израильтянам посоветовали вернуться на судно.