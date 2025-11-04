Канцлер Мерц пригорозил депортацией миллиону сирийских беженцев

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, поскольку гражданская война в Сирии завершилась, сирийские беженцы должны вернуться на родину. "Для их пребывания здесь нет никаких оснований", – сообщил он.

"Я пригласил в Германию президента Ахмада аш-Шараа, чтобы обсудить, как решить проблему. Для восстановления страны потребуются усилия всех сирийцев", – сказал Мерц, подчеркнув: тем, кто откажется вернуться добровольно, может грозить депортация.

Слова канцлера стали ответом на заявление министра иностранных дел ФРГ Йохана Вадефуля, который несколько дней назад посетил Дамаск. "Возможности Сирии по приему беженцев очень ограничены. Война уничтожила большую часть сирийской инфраструктуры", – заявил тогда министр.

В Германии проживает около миллиона беженцев из Сирии. Вопрос об отношении к мигрантам – один из наиболее острых на политической повестке дня в ФРГ. Возглавляемая Мерцем ХДС занимает все более жесткую позицию. Около двух недель назад канцлер заявил о необходимости массовой депортации мигрантов.