04 ноября 2025
04 ноября 2025
Мир

Скончался бывший номинальный глава КНДР Ким Ен Нам

Корея
время публикации: 04 ноября 2025 г., 10:02 | последнее обновление: 04 ноября 2025 г., 10:09
Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP

В КНДР в возрасте 97 лет скончался бывший номинальный глава государства Ким Ен Нам. Он занимал пост председателя Президиума Верховного народного собрания КНДР с 1998 по 2019 годы, а ранее на протяжении 15 лет был министром иностранных дел.

В годы, когда он возглавлял парламент Северной Кореи, реальная власть принадлежала лидерам правящей Трудовой партии Кореи – Ким Чен Иру и его сыну и преемнику Ким Чен Ыну. Ким Ен Нам выполнял в основном представительские обязанности. Так, в 2018 он посетил открытие Олимпиады в Сеуле, став самым высокопоставленным представителем КНДР, посетившим Южную Корею.

Политик родился в Пхеньяне в 1928 году. В 1946 году вступил в партию и был направлен на обучение в СССР. Закончил аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. Член политбюро ТПК с 1978 года.

Мир
