Борис Джонсон о росте антиизраильских настроений: "BBC наносит огромный ущерб"

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на проходящей в Кракове конференции Европейской еврейской ассоциации, подверг резкой критике правительство лейбористов, признавшее палестинское государство.

Он отметил, что в Европе нарастают антиизраильские и антисемитские настроения. "Их рост вызывает серьезное беспокойство. Политики должны вести себя как лидеры. Речь идет не только о применении законов к тем, кто проявляет насилие в отношении евреев", – цитирует политика "Мaaрив".

Джонсон отметил, что в европейской политике существует странный парадокс: "Очень грустно видеть значительное число интеллектуалов из среднего класса, надевающих куфию и выходящих на улицы с требованием уничтожить Израиль.

Значительную часть ответственности за это он возложил на СМИ. "BBC приняли решение освещать конфликт в определенном свете. Очень жаль. BBC наносит огромный ущерб".