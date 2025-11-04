Владимир Зеленский побывал в войсках на Покровском направлении, где сложилась тяжелая ситуация

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 4 ноября посетил Покровское и Добропольское направления, встретился с военнослужащими 25 десантной бригады и бригады "Рубеж", а также побывал на командном пункте 1-го корпуса "Азов".

Зеленский заслушал отчет главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского

о ситуации на передовой, вручил военнослужащим государственные награды, обсудил такие вопросы как обеспечение позиций необходимым, логистику, ротации, развитие направления дронов.

"Уважаемые наши воины, спасибо за защиту Украины и нашей территориальной целостности. Вы несете службу на таком важном направлении. Это наше государство, это наш Восток Украины. Желаю вам здоровья, берегите себя. И, безусловно, – победы над врагом каждый день", – цитирует главу государства канал "Украина 24".

Отметим, что ситуация на Покровском направлении сложная. Российская армия контролирует значительную часть Покровска и пытается окружить действующие здесь украинские войска. Для укрепления обороны в город были направлены части специального назначения.