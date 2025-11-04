В аэропорту Вашингтона приостановлены полеты из-за угрозы взрыва

Аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне временно приостановил все полеты из-за сообщения об угрозе взрыва на борту самолета авиакомпании United Airlines. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) ввело запрет на взлеты и посадки в 11:18 по местному времени.

Сообщение об угрозе касалось рейса UA512, прилетевшего из Хьюстона. Самолет Boeing 737 MAX 8 был отведен в удаленную часть летного поля, подальше от терминала. NBC сообщило, что пассажиры были эвакуированы на взлетную полосу и доставлены в терминал автобусами.

Главная взлетно-посадочная полоса была вновь открыта через полтора часа, работа аэропорта возобновилась.