Мир

"Мирные пропалестинские" демонстрации в Бонне: на исходе Йом Кипура и 7 октября

Германия
время публикации: 04 октября 2025 г., 06:57 | последнее обновление: 04 октября 2025 г., 07:09
Произраильские надписи на стенах в Бонне
Фото NEWSru.co.il

Вечером 2 октября, на исходе еврейского Дня искупления (Йом Кипур), около синагоги в Бонне (Германия) проходила массовая пропалестинская акция.

Демонстрация была заявлена организаторами как "мирная", было получено разрешение на ее проведение от городских властей. Полиция не воспрепятствовала тому, чтобы манифестанты с криками и файерами подошли к синагоге, в которой в это время находились молящиеся евреи, в основном пожилые люди.

По словам свидетелей, в итоге евреи оказались запертыми в синагоге, пока снаружи стояла орущая толпа участников пропалестинской акции. Полиция демонстрацию не разгоняла, но оцепила синагогу и полтора часа никого из нее не выпускала. Затем людей постепенно начали выводить из синагоги в сопровождении полиции и охраны – через боковой выход и дальше, задними дворами, к Рейну, пишет на своей странице в Facebook Марина Барановска. Она отмечает, что следующая "мирная пропалестинская демонстрация" в Бонне пройдет 7 октября – в годовщину нападения ХАМАСа на Израиль и в первый день еврейского праздника Суккот.

