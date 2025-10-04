Армия РФ атаковала железнодорожный вокзал в Сумской области, попав в пассажирский поезд. Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре – в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев. Пострадали пассажиры", – сообщил он.

В результате атаки пострадали около 30 человек, среди них трое детей.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, Россия ударила по вокзалу дважды.

"Первый удар попал в локомотив пригородного поезда Терещинская-Новоград-Северского. Когда началась эвакуация людей, враг повторно атаковал – на этот раз попали в электровоз поезда Киев-Шостка", – рассказал он.