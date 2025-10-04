x
04 октября 2025
Мир

Армия РФ атаковала железнодорожный вокзал в Сумской области, попав в пассажирский поезд

Война в Украине
время публикации: 04 октября 2025 г., 13:48 | последнее обновление: 04 октября 2025 г., 13:55
Армия РФ атаковала железнодорожный вокзал в Сумской области (архивное фото)
AP Photo/Ukrainian Emergency Service

Армия РФ атаковала железнодорожный вокзал в Сумской области, попав в пассажирский поезд. Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре – в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев. Пострадали пассажиры", – сообщил он.

В результате атаки пострадали около 30 человек, среди них трое детей.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, Россия ударила по вокзалу дважды.

"Первый удар попал в локомотив пригородного поезда Терещинская-Новоград-Северского. Когда началась эвакуация людей, враг повторно атаковал – на этот раз попали в электровоз поезда Киев-Шостка", – рассказал он.

