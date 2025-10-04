Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1319-й день войны

Минобороны РФ 4 октября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Храповщина, Краснополье, Кондратовка, Искрисковщина и Петрушевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Чугуновка Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и пять артиллерийских орудий, включая два западного производства. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петровка, Волчий Яр, Глушковка, Новосергеевка, Петропавловка, Песчаное, Боровская Андреевка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина "MaxxPro" производства США, бронеавтомобиль "Mastiff" производства Великобритании, боевая бронированная машина "Cobra" турецкого производства, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Райгородок, Платоновка, Резниковка, Закотное, Николаевка, Миньковка, Кузьминовка, Федоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены пять складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад морской пехоты, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Родинское, Ивановка, Красноармейск, Красный Лиман и Московское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 450 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, пикап, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Орестополь Днепропетровской области, Червоное, Новогригоровка и Полтавка Запорожской области. Противник потерял свыше 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области,Ольговка и Антоновка Херсонской области. Уничтожено более 55 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийское орудие, склад боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 314 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 88 028 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 351 танк и других боевых бронированных машин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 176 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 185 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 132600 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).