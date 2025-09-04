x
04 сентября 2025
04 сентября 2025
Мир

Землетрясение в Афганистане: подтверждена гибель более 2200 человек

время публикации: 04 сентября 2025 г., 14:11 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 14:23
Землетрясение в Афганистане: подтверждена гибель более 2200 человек
Представитель правительства Афганистана подтвердил гибель более 2200 человек в результате землетрясения в восточных провинциях, в горном регионе Гиндукуш.

Заместитель официального представителя правительства "Талибана" Хамдулла Фитрат опубликовал следующие данные: не менее 2205 погибли, 3640 пострадали.

Данные не окончательные. Число жертв может возрасти.

Больше всего жертв в провинции Кунар. Также известно про множество погибших в Нангархаре.

31 августа на востоке Афганистана, в горном регионе Гиндукуш, произошло землетрясение магнитудой около 6. Затем последовал ряд повторных подземных толчков. Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр располагался в 50 км к северо-востоке от Джалалабада, в 34 км к юго-западу от Асадабада (провинция Кунар).

Поисково-спасательная операция продолжается. Действия спасателей затруднены, так как причинен ущерб в труднодоступных районах.

За последние десятилетия самые тяжелые последствия от землетрясения в Афганистане-Пакистане были 8 октября 2005-го, когда погибли около 86 тысяч человек (тогда магнитуда землетрясения была 7,6). 7 октября 2023 в результате землетрясения в афганской провинции Герат погибли более 2000 человек.

