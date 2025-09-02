"Талибан" сообщает о 1400 погибших в результате землетрясения, доступ к завалам затруднен

Самое сильное землетрясение в Афганистане за долгие годы унесло жизни более 1400 человек, и более 3000 получили ранения, сообщает контролирующая Афганистан группировка "Талибан". Доступ в отдаленные районы в восточных провинциях Афганистана, пострадавшие от подземных толчков в воскресенье, затруднен.

По официальным данным, озвученным представителем "Талибана" Забихуллой Муджахидом, землетрясение магнитудой 6 унесло жизни, по меньшей мере, 1411 человек, еще 3124 были ранены. Около 5400 домов разрушено.

Представители "Красного Полумесяца", работающие в регионе, сообщают о том, что многие все еще находятся под завалами. ООН полагает, что число погибших значительно возрастет.

Горная местность и неблагоприятная погода не позволяют спасательным отрядам достичь отдаленных районов вдоль границы с Пакистаном. Доступ транспорта по узким горным дорогам очень ограничен, проводится доставка специальной техники для расчистки дорог от обломков.

Напомним, 31 августа на востоке Афганистана, в горном регионе Гиндукуш, произошло землетрясение магнитудой около 6. Затем последовал ряд повторных подземных толчков. Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр располагался в 50 км к северо-востоке от Джалалабада, в 34 км к юго-западу от Асадабада (провинция Кунар).

За последние десятилетия самые тяжелые последствия от землетрясения в Афганистане-Пакистане были 8 октября 2005-го, когда погибли около 86 тысяч человек (тогда магнитуда землетрясения была 7,6). 7 октября 2023 в результате землетрясения в афганской провинции Герат погибли более 2000 человек.