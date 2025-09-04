Президент Израиля Ицхак Герцог встретился в Ватикане с Папой Львовом XIV

В четверг, 4 сентября, в Ватикане в Апостольском дворце состоялась встреча Папы Льва XIV с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Судя по сообщениям пресс-службы главы римско-католической церкви, обсуждались такие темы, как необходимость незамедлительного освобождения заложников, почти два года удерживаемых террористами в Газе, пути прекращения огня и восстановления Газы, беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в сектор, борьба с антисемитизмом в мире, проблемы христианских общин Ближнего Востока, прежде всего в Сирии, а также сирийской друзской общины. Был поднят вопрос об урегулировании арабо-израильского конфликта по формуле "два государства для двух народов".

После аудиенции с понтификом Герцог встретился с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и министром иностранных дел архиепископом Полом Галлахером, сообщает vaticannews.va.

Отмечается, что заявление офиса Герцога о встрече по "приглашению Папы" не соответствует действительности: Ватикан удовлетворяет запросы лидеров на аудиенции и обычно не рассылает приглашений.