Президент Израиля Ицхак Герцог встретился в Ватикане с Папой Львовом XIV

04 сентября 2025
04 сентября 2025
время публикации: 04 сентября 2025 г., 15:48 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 15:57
Фото: Simone Risoluti/Vatican Media

В четверг, 4 сентября, в Ватикане в Апостольском дворце состоялась встреча Папы Льва XIV с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Судя по сообщениям пресс-службы главы римско-католической церкви, обсуждались такие темы, как необходимость незамедлительного освобождения заложников, почти два года удерживаемых террористами в Газе, пути прекращения огня и восстановления Газы, беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в сектор, борьба с антисемитизмом в мире, проблемы христианских общин Ближнего Востока, прежде всего в Сирии, а также сирийской друзской общины. Был поднят вопрос об урегулировании арабо-израильского конфликта по формуле "два государства для двух народов".

После аудиенции с понтификом Герцог встретился с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и министром иностранных дел архиепископом Полом Галлахером, сообщает vaticannews.va.

Отмечается, что заявление офиса Герцога о встрече по "приглашению Папы" не соответствует действительности: Ватикан удовлетворяет запросы лидеров на аудиенции и обычно не рассылает приглашений.

