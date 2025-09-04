x
04 сентября 2025
|
последняя новость: 17:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 сентября 2025
|
04 сентября 2025
|
последняя новость: 17:10
04 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Берлине автомобиль сбил группу людей, среди пострадавших дети

Германия
время публикации: 04 сентября 2025 г., 15:39 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 15:43
В Берлине автомобиль сбил группу людей, среди пострадавших дети
AP Photo/Markus Schreiber

В четверг, 4 сентября, в Берлине в районе Веддинг автомобиль BMW выехал на тротуар и сбил группу людей, пострадали взрослые и дети

По предварительным данным, трое детей получили легкие травмы, взрослая сопровождающая тяжело травмирована. Водитель не пострадал.

Полиция предварительно квалифицирует случившееся как дорожное происшествие (не теракт).

Информация об этом происшествии уточняется.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook