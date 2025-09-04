В Берлине автомобиль сбил группу людей, среди пострадавших дети
время публикации: 04 сентября 2025 г., 15:39 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 15:43
В четверг, 4 сентября, в Берлине в районе Веддинг автомобиль BMW выехал на тротуар и сбил группу людей, пострадали взрослые и дети
По предварительным данным, трое детей получили легкие травмы, взрослая сопровождающая тяжело травмирована. Водитель не пострадал.
Полиция предварительно квалифицирует случившееся как дорожное происшествие (не теракт).
Информация об этом происшествии уточняется.