В Берлине автомобиль сбил группу людей, среди пострадавших дети

В четверг, 4 сентября, в Берлине в районе Веддинг автомобиль BMW выехал на тротуар и сбил группу людей, пострадали взрослые и дети

По предварительным данным, трое детей получили легкие травмы, взрослая сопровождающая тяжело травмирована. Водитель не пострадал.

Полиция предварительно квалифицирует случившееся как дорожное происшествие (не теракт).

Информация об этом происшествии уточняется.