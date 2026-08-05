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Спорт

Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Результаты израильтянок

Спорт/важное
Водное поло
время публикации: 05 августа 2026 г., 14:12 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 14:12
Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Результаты израильтянок
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Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Результаты израильтянок
AP Photo/Fernando Vergara

В Португалии проходит юношеский женский чемпионат Европы по водному поло (спортсменки до 20 лет).

Сборная Израиля выступала в группе А.

Израильтянки проиграли сборным Греции 13:18, Италии 12:17, Испании 10:26.

В матче квалификации сборная Израиля проиграла россиянкам 8:22.

Сегодня в полуфинала турнира за 9-12-е места израильтянки сыграют с француженками.

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