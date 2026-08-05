Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Результаты израильтянок

В Португалии проходит юношеский женский чемпионат Европы по водному поло (спортсменки до 20 лет).

Сборная Израиля выступала в группе А.

Израильтянки проиграли сборным Греции 13:18, Италии 12:17, Испании 10:26.

В матче квалификации сборная Израиля проиграла россиянкам 8:22.

Сегодня в полуфинала турнира за 9-12-е места израильтянки сыграют с француженками.