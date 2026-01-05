x
Власти Кубы: во время военной операции США в Венесуэле погибли 32 кубинца

время публикации: 05 января 2026 г., 05:23 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 05:52
AP Photo/Ramon Espinosa

Власти Кубы заявили, что 32 кубинца погибли в ходе боевых действий во время операции США против Венесуэлы, проведенной рано утром 3 января 2026 года.

В заявлении, цитируемом Periódico Cubano, говорится, что погибшие выполняли задания по линии Революционных вооруженных сил и МВД Кубы по запросу венесуэльских органов.

Согласно официальной версии Гаваны, речь идет о потерях "в ходе боевых действий" в рамках того, что кубинская сторона называет "преступным нападением", совершенным правительством США против "братской Боливарианской Республики Венесуэла".

На фоне сообщения о гибели кубинцев президент Кубы подписал декрет о двух днях национального траура (5-6 января 2026 года), уведомляет официальное издание Granma.

Кубинские власти осуждают действия США против Венесуэлы и заявляют о поддержке венесуэльского руководства.

