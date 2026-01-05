x
05 января 2026
Мир

Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 137 из 165 БПЛА, погибший в Киеве. РФ: сбиты три беспилотника

время публикации: 05 января 2026 г., 08:07 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 08:14
Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 5 января 2026 года российские военные выпустили по Украине девять ракет (баллистические "Искандер-М" и зенитные С-300) и 165 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 137 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракеты перехвачены не были. Зафиксированы попадания девяти ракет и 26 ударных БПЛА в десяти локациях и падения фрагментов в девяти локациях. Причинен значительный ущерб в Киеве, погиб человек.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 5 января на территории Российской Федерации были перехвачены три украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Рязанской области и над Московским регионом. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

