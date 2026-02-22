Задержаны трое подозреваемых в убийстве мужчины в Тель-Авиве
время публикации: 22 февраля 2026 г., 07:32 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 07:36
Полиция сообщила о задержании трех подозреваемых (все жители Нетании, примерно 20 лет) по подозрению в причастности к убийству мужчины в Тель-Авиве. Ранее сообщалось о задержании одного подозреваемого в причастности к этому преступлению.
Рано утром 20 февраля в Тель-Авиве на улице Бен-Авигдор было совершено нападение с применением холодного оружия на мужчину. Раненого (31 год) в критическом состоянии доставили в больницу "Ихилов", где врачи констатировали его смерть.
Мотивы действий убийц устанавливаются.
Срок их содержания под стражей продлен до 1 марта 2026 года.