22 февраля 2026
22 февраля 2026
Задержаны трое подозреваемых в убийстве мужчины в Тель-Авиве

время публикации: 22 февраля 2026 г., 07:32 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 07:36
Задержаны трое подозреваемых в убийстве мужчины в Тель-Авиве
Avshalom Sassoni/Flash90

Полиция сообщила о задержании трех подозреваемых (все жители Нетании, примерно 20 лет) по подозрению в причастности к убийству мужчины в Тель-Авиве. Ранее сообщалось о задержании одного подозреваемого в причастности к этому преступлению.

Рано утром 20 февраля в Тель-Авиве на улице Бен-Авигдор было совершено нападение с применением холодного оружия на мужчину. Раненого (31 год) в критическом состоянии доставили в больницу "Ихилов", где врачи констатировали его смерть.

Мотивы действий убийц устанавливаются.

Срок их содержания под стражей продлен до 1 марта 2026 года.

