ВСУ: ночью перехвачены 112 из 125 БПЛА. МО РФ: сбит 71 беспилотник

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 5 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 4 ракеты (1 Х-31 и 3 Х-59/69) и 125 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 112 БПЛА, запущенных российскими военными. Утверждается, что ракеты не достигли целей. Зафиксированы попадания 4 ударных БПЛА в 3 локациях, а также падения фрагментов в 8 локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 5 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 71 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Крымом и Черным морем. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.