Австралийские власти изъяли более 100 тысяч нелегальных мадагаскарских тараканов

Австралийские природоохранные службы изъяли более 100 тысяч нелегально содержавшихся тараканов во время рейда на предприятии по разведению насекомых в штате Новый Южный Уэльс, сообщает DW.

По данным властей, среди конфискованных насекомых были мадагаскарские шипящие тараканы и тараканы-дубиа. В соответствии с австралийским законодательством ввоз, содержание, разведение и продажа обоих видов запрещены.

Рейд был проведен в мае в городе Батерст, примерно в 200 километрах к западу от Сиднея. По словам чиновников, это крупнейшее в истории Австралии изъятие незаконно ввезенных экзотических беспозвоночных.

Стоимость партии на черном рынке оценивается примерно в 142 тысячи долларов США.

Мадагаскарский шипящий таракан считается одним из крупнейших видов тараканов в мире и может достигать 5–7,5 сантиметра в длину, что значительно больше обычных австралийских тараканов, вырастающих примерно до 3,6 сантиметра.

Следователи установили, что экзотических тараканов разводили и продавали в качестве корма для домашних рептилий. Власти призвали владельцев ящериц использовать разрешенные виды кормовых насекомых, такие как сверчки и древесные тараканы.

В министерстве окружающей среды подчеркнули, что Австралия придерживается одних из самых строгих в мире правил биологической безопасности для защиты уникальной фауны и сельского хозяйства от инвазивных видов и болезней. За попытки незаконного ввоза животных, насекомых или растений нарушителям грозят крупные штрафы.

Конфискованные насекомые будут уничтожены.