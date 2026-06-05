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Мир

Австралийские власти изъяли более 100 тысяч нелегальных мадагаскарских тараканов

Животные
Австралия
время публикации: 05 июня 2026 г., 13:10 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 13:16
Австралийские власти изъяли более 100 тысяч нелегальных мадагаскарских тараканов
Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water via AP

Австралийские природоохранные службы изъяли более 100 тысяч нелегально содержавшихся тараканов во время рейда на предприятии по разведению насекомых в штате Новый Южный Уэльс, сообщает DW.

По данным властей, среди конфискованных насекомых были мадагаскарские шипящие тараканы и тараканы-дубиа. В соответствии с австралийским законодательством ввоз, содержание, разведение и продажа обоих видов запрещены.

Рейд был проведен в мае в городе Батерст, примерно в 200 километрах к западу от Сиднея. По словам чиновников, это крупнейшее в истории Австралии изъятие незаконно ввезенных экзотических беспозвоночных.

Стоимость партии на черном рынке оценивается примерно в 142 тысячи долларов США.

Мадагаскарский шипящий таракан считается одним из крупнейших видов тараканов в мире и может достигать 5–7,5 сантиметра в длину, что значительно больше обычных австралийских тараканов, вырастающих примерно до 3,6 сантиметра.

Следователи установили, что экзотических тараканов разводили и продавали в качестве корма для домашних рептилий. Власти призвали владельцев ящериц использовать разрешенные виды кормовых насекомых, такие как сверчки и древесные тараканы.

В министерстве окружающей среды подчеркнули, что Австралия придерживается одних из самых строгих в мире правил биологической безопасности для защиты уникальной фауны и сельского хозяйства от инвазивных видов и болезней. За попытки незаконного ввоза животных, насекомых или растений нарушителям грозят крупные штрафы.

Конфискованные насекомые будут уничтожены.

Мир
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