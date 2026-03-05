Украинский удар по Новороссийску вывел из строя фрегат "Адмирал Эссен"

"Украина-24" со ссылкой на СБУ и OSINT-аналитиков сообщает, что при атаке беспилотниками Новороссийска в ночь на 2 марта получил повреждения российский фрегат "Адмирал Эссен", использовавшийся для запуска по Украине ракет "Калибр".

Согласно анализу спутниковых снимков и фото, главный удар пришелся на среднюю надстройку корабля – одну из важнейших частей боевого фрегата. Именно там расположена значительная часть радиоэлектронного оборудования и систем управления боем.

По данным СБУ, повреждены комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, радары подсветки целей ЗР-90 "Орех", а возможно, и основной обзорный радар "Фрегат-М2М", отвечающий за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей. Этим повреждения потребуют длительного ремонта.