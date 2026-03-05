На 109-м году жизни скончался ветеран китайской политики Сун Пин

В Пекине в возрасте 108 лет скончался бывший член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Пин. В некрологе, опубликованном агентством "Синьхуа", он назван настоящим коммунистическим бойцом, выдающимся революционером и руководителем.

Партийная карьера Сун Пина началась еще в 30-е годы прошлого века. Он был политическим секретарем Чжоу Эньлая и ключевой фигурой второго поколения руководства КПК. Его считали одним из ближайших сподвижников Дэн Сяопина – создателя "социализма с китайской спецификой".

Сун Пин был покровителем Ху Цзинтао, занимавшего пост председателя КНР в 2003-2013 годах. считался одним из старейшин партии и даже после отхода от активной политической деятельности сохранял значительное влияние.