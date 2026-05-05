Полиция задержала правого активиста, плюнувшего в лицо бывшему премьер-министру
время публикации: 05 мая 2026 г., 21:25 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 21:25
Полиция задержала в Тель-Авиве правого активиста Элирана Симан-Тов по подозрению в нападении на бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта.
По данным полиции, инцидент произошел в тель-авивской "Синематеке", где проходила конференция с участием Эхуда Ольмерта. 40-летний житель Тель-Авива Элиран Симан-Тов подошел к политику и плюнул ему в лицо.
В "Синематеку" была вызвана полиция. Напавший задержан и доставлен в отделение полиции.
