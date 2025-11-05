x
Мир

Наезд на пешеходов во Франции, преступник кричал "Аллах ахбар!"

Франция
Ислам
время публикации: 05 ноября 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 14:07
Наезд на пешеходов во Франции, преступник кричал "Аллах ахбар!"
AP Photo/Nicolas Garriga

Около десяти человек пострадали на расположенном на западе Франции острове Олерон, когда водитель направил свой автомобиль в группу пешеходов и велосипедистов. Состояние четверых из пострадавших критическое.

Злоумышленник поджог свой автомобиль и попытался скрыться, но был задержан полицией. Он известен полиции. Как рассказал прокурор Ла Рошели Арно Ларез, при задержании он выкрикивал исламистские лозунги, в том числе "Аллах велик".

Начато расследование. На остров направляется министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес

