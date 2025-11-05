Победная речь Мамдани: о Трампе, евреях и исламе

Представитель социалистического крыла Демократической партии Зохран Мамдани, избранный 4 ноября мэром Нью-Йорка, большую часть своей победной речи посвятил борьбе с президентом США Дональдом Трампом.

Нью-Йорк празднует, Нью-Йорк в трауре. Фоторепортаж после выборов

"Если кто-то и может показать преданной Дональдом Трампом нации, как его победить, то это город, в котором он вырос. В этот момент политической тьмы, Нью-Йорк несет свет", – сказал Мамдани. Он подчеркнул, что Нью-Йорк – город, построенный иммигрантами.

Избрание противника Израиля и сторонника "глобальной интифады" вызывает значительные опасения в еврейской общине США. В своей речи новоизбранный мэр обещал поддерживать еврейскую общину города и вести непримиримую борьбу с антисемитизмом.

В то же время он напомнил, что в Нью-Йорке живет миллион мусульман, которые присутствуют и в центрах власти: "Нью-Йорк больше не будет городом, где можно раздувать исламофобию, чтобы выиграть выборы".

"Согласно общепринятому мнению, я не являюсь идеальным кандидатом. Несмотря на все стремление вырасти, я молод. Я мусульманин. Я демократический социалист. И что самое гнусное – я не собираюсь просить за это прощения", – сказал Мамдани.