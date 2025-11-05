Германия запретила "Мусульманское взаимодействие". МИД Израиля приветствовал это решение

Министерство внутренних дел Германии в среду, 5 ноября, запретило деятельность организации "Мусульманское взаимодействие" (Muslim Interactive), обвинив ее в нарушении прав человека и подрыве демократических ценностей страны.

МВД заявило, что группа представляет угрозу конституционному порядку Германии, продвигая антисемитизм и дискриминацию женщин и сексуальных меньшинств. ABC News сообщает, что несколько сотен полицейских провели обыски в семи помещениях в Гамбурге, связанных с "Мусульманским взаимодействием", а также в 12 помещениях в Берлине и Гессене, принадлежащих двум другим мусульманским организациям.

Организация "Мусульманское взаимодействие", основанная в 2020 году и проявляющая активность в социальных сетях, известна своими призывами к созданию "халифата" в Германии.

Министр внутренних дел Александр Добриндт заявил: "Мы ответим всей силой закона тем, кто агрессивно призывает к халифату на наших улицах, разжигает ненависть к Израилю и евреям недопустимым образом и презирает права женщин и меньшинств".

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар поблагодарил Добриндта и его ведомство за решительные действия. "Израиль глубоко ценит принципиальную позицию Германии в отношении ненависти и терроризма и призывает всех партнеров по ЕС действовать с той же решимостью", – написал Саар в соцсети Х.