Антиизраильский "Фонд Хинд Раджаб" потребовал от Германии арестовать Эхуда Ольмерта

Пропалестинская организация "Фонд Хинд Раджаб", занимающаяся юридическим преследованием израильтян, якобы совершивших военные преступления, подала в Германии жалобу против бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта.

6 ноября отставной политик должен принять участие в мероприятии, которое состоится в Берлине. Просьба об аресте отставного политика за военные преступления в ходе операции "Литой свинец" 2008-2009 годов, подана как в прокуратуру Берлина, так и в Федеральную прокуратуру ФРГ.

"Под руководством Ольмерта правительство Израиля и военное командование провели масштабную военную операцию, нанося удары по местам сосредоточения гражданского населения, уничтожая школы, больницы и учреждения ООН. Жертвами этого стали более 1300 палестинцев, в том числе 300 детей и 115 женщин", – говорится в жалобе.

Отметим, что Ольмерт в ходе последней операции против палестинских террористов в Газе нередко выступал с критикой действий Израиля. Так, в мае 2025 года в интервью телеканалу BBC он заявил, что эти действия "отвратительны, возмутительны и близки к военному преступлению".