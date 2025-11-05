Жертвами тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах стали более 60 человек

Достигло 66 человек число жертв нанесшего удар по Филиппинам тайфуна "Калмаэги". Основной удар стихии принял на себя остров Себу. Здесь погибли 49 человек. 26 считаются пропавшими без вести. Сотни тысяч покинули свои дома.

За сутки на острове выпало 183 миллиметра осадков, что в полтора раза больше месячной нормы. Людям пришлось искать спасения на крышах домов и автомобилей. Губернатор провинции Памела Барикуатро назвала наводнение беспрецедентным.

"Мы считали, что главной опасностью станет ветер, но в итоге основной угрозой жизням стала вода. Наводнение просто ужасающее", – сообщила она.

На острове Минданао потерпел крушение армейский вертолет, участвовавший в поисково-спасательной операции, погибли шесть членов экипажа.

Как ожидается, "Калмаэги" покинет Филиппины вечером 5 ноября, а на следующий день ударит по центральной части Вьетнама. Скорость ветра снизилась до 120 километров в час, однако его порывы превышают 160 километров в час.