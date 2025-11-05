Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 61 из 80 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 40 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 5 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине 80 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 61 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 18 ударных БПЛА в семи локациях и падения фрагментов в двух локациях. Причинен ущерб в Черниговской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 5 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 40 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Воронежской, Ростовской, Курской, Брянской, Белгородской, Орловской областей и Крыма. Вводились ограничения на работу аэропортов. Был нанесен удар по ТЭЦ в Орле. Сведения о причиненном ущербе уточняются.