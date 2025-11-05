В США разбился грузовой самолет UPS, множество жертв

Грузовой самолет UPS McDonnell Douglas MD-11 (рейс UPS 2976) разбился вечером 4 ноября вскоре после взлета из аэропорта Louisville Muhammad Ali International в штате Кентукки.

После падения самолет загорелся и взорвался.

Погибли не менее семи человек (в самолете и на земле). Известно об 11 пострадавших.

Аэропорт временно закрыт.

Судя по имеющимся сведениям, разбился самолет, который должен был совершить перелет в Гонолулу.

Причины катастрофы выясняются. Расследование ведут FAA и NTSB.

По предварительным данным, пожар возник в двигателе под левым крылом еще при разбеге. Борт рухнул в промышленной зоне к югу от взлетно-посадочной полосы. Падение и взрыв самолета привели к сильным пожарам в прилегающих зданиях.

По данным СМИ, на борту находились трое членов экипажа.

UPS подтверждает факт трагического инцидента, личности погибших не разглашаются. На месте работают пожарные и полиция.