Белый дом: президент Сирии встретится с Трампом в Вашингтоне 10 ноября

Белый дом подтвердил, что в понедельник, 10 ноября, в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа.

"Могу подтвердить, что встреча пройдет в Белом доме в понедельник", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт.

Это будет первый в истории визит сирийского лидера в Белый дом.

Поездка аш-Шараа в США приурочена к обсуждению нормализации двусторонних отношений, возможного смягчения или даже снятия санкций и роли Дамаска в коалиционных усилиях против "Исламского государства".

Ранее о планах визита сообщали спецпосланник США по Сирии и МИД Сирии.

Отметим, что это будет не первая встреча Трампа и аш-Шараа. Ранее они встречались 14 мая 2025 года в Эр-Рияде.