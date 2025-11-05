В Сумах начала работу первая в Украине подземная школа

В Сумах, расположенных на северо-востоке Украины, начала работу первая в стране школа, расположенная под землей. Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, в Украине ведется строительство 170 подземных школ.

Он сообщил, что в последние два года на эти цели выделено 13 миллиардов гривен – 309 миллионов долларов США. Строительство пяти школ в Сумской области уже завершилось, еще семь должны открыться до конца нынешнего года.

"В Сумах заработала первая подземная школа. Современная и безопасная, с удобными классами и комфортными пространствами. Здесь дети могут учиться, общаться, чувствовать себя в безопасности", – цитирует чиновника украинская редакция агентства "Интерфакс".

Сумы являются прифронтовым городом. Его жители живут под постоянными обстрелами. В городе нередки перебои с электроснабжением и работой водопровода. Мишенями обстрелов становятся как объекты инфраструктуры, так и жилые дома.