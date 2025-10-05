Россиянина, оставившего граффити "Миру – мир", проверяют на терроризм и экстремизм

У Московского вокзала в Санкт-Петербурге был задержан житель Саратовской области, который подозревается в том, что в июне нынешнего года сделал на домах, расположенных на набережной Фонтанки, надписи "Миру – мир".

Как сообщает сайт "Фонтанка", по версии следствия, мужчина с помощью трафарета оставил минимум два граффити: одно у дома 115 по набережной Фонтанки, второе у Литейного моста со стороны Арсенальной набережной.

35-летний житель Энгельса признался, что сделал надписи, заявив, что это отражает его гражданскую позицию. Центр "Э" МВД России проверяет его на экстремизм и терроризм. Мужчина был освобожден под подписку о невыезде.