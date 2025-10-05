x
05 октября 2025
|
последняя новость: 15:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 октября 2025
|
05 октября 2025
|
последняя новость: 15:06
05 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Россиянина, оставившего граффити "Миру – мир", проверяют на терроризм и экстремизм

Россия
время публикации: 05 октября 2025 г., 14:25 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 14:28
Россиянина, оставившего граффити "Миру – мир", проверяют на терроризм и экстремизм
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

У Московского вокзала в Санкт-Петербурге был задержан житель Саратовской области, который подозревается в том, что в июне нынешнего года сделал на домах, расположенных на набережной Фонтанки, надписи "Миру – мир".

Как сообщает сайт "Фонтанка", по версии следствия, мужчина с помощью трафарета оставил минимум два граффити: одно у дома 115 по набережной Фонтанки, второе у Литейного моста со стороны Арсенальной набережной.

35-летний житель Энгельса признался, что сделал надписи, заявив, что это отражает его гражданскую позицию. Центр "Э" МВД России проверяет его на экстремизм и терроризм. Мужчина был освобожден под подписку о невыезде.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook