Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1320-й день войны

Минобороны РФ 5 октября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Отчет минобороны РФ начинается с заявления: "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены".

Ранее украинская сторона заявляла, что в ночь на воскресенье, 5 октября, армия РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар, в том числе с применением гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", по целям в Украине. В Запорожье зафиксировано около 10 прилетов, один человек погиб и девять пострадали, причинен значительный ущерб, возникли перебои со энергообеспечением и водоснабжением. После удара по Львову была остановлена работа общественного транспорта в городе. Во Львовской области четверо погибших и четверо раненых.

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Катериновка, Новая Сечь, Угроеды, Кровное, Андреевка, Осоевка и Искрисковщина Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоужвиновка, Волчанск, Двуречанское, Бологовка, Амбарное и Покаляное Харьковской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, два артиллерийских орудия и пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанеcено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Песчаное, Купянск, Петровка Харьковской области, Ямполь, Новониколаевка, Крымки и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Кузьминовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Райгородок, Резниковка, Иванополье, Алексеево-Дружковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 130 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, двух егерских, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Грузское, Торецкое, Рубежное, Артемовка, Дорожное, Ивановка, Красноармейск и Гришино Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль "Kirpi" турецкого производства, бронемашина "Senator" канадского производства, пикап и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Малиновка, Павловка, Привольное, Новогригоровка и Полтавка Запорожской области. Противник потерял свыше 270 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной и механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Лукьяновское и Червоная Криница Запорожской области. Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, пять станций радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, подвижному составу, задействованному для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, центру обеспечения ВСУ горючим, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 145 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 88173 беспилотных летательных аппарата, 631 зенитный ракетный комплекс, 25361 танк и других боевых бронированных машин, 1593 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30195 орудий полевой артиллерии и минометов, 43231 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 132600 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).