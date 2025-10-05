Армия РФ нанесла массированный удар по Украине, причинен ущерб в Запорожье и Львове

В ночь на воскресенье, 5 октября, армия РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар, в том числе с применением гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", по целям в Украине.

В Запорожье зафиксировано около 10 прилетов, один человек погиб и девять пострадали, причинен значительный ущерб, возникли перебои со энергообеспечением и водоснабжением.

После удара по Львову была остановлена работа общественного транспорта в городе.

Сведения о причиненном ущербе уточняются.