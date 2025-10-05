x
05 октября 2025
|
последняя новость: 07:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 октября 2025
|
05 октября 2025
|
последняя новость: 07:52
05 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Армия РФ нанесла массированный удар по Украине, причинен ущерб в Запорожье и Львове

Война в Украине
время публикации: 05 октября 2025 г., 07:42 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 07:47
Армия РФ нанесла массированный удар по Украине, причинен ущерб в Запорожье и Львове
ГСЧС Украины

В ночь на воскресенье, 5 октября, армия РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар, в том числе с применением гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", по целям в Украине.

В Запорожье зафиксировано около 10 прилетов, один человек погиб и девять пострадали, причинен значительный ущерб, возникли перебои со энергообеспечением и водоснабжением.

После удара по Львову была остановлена работа общественного транспорта в городе.

Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 октября 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1320-й день войны