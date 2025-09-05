В РФ прекращено уголовное дело против бизнесмена Сергея Мацоцкого

Следствие закрыло уголовное дело о даче взяток в отношении IT-бизнесмена, бывшего члена совета директоров Альфа-банка и "Вымпелкома" Сергея Мацоцкого в связи с его непричастностью к совершению преступления, сообщает ТАСС.

"Уголовное преследование в отношении Мацоцкого, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 291 ч. 5 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК (уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается в случае выяснения его непричастности к совершению преступления)", – сказано в документах, на которые ссылается агентство.

В связи с этим отменены международный розыск и заочный арест в отношении Мацоцкого.

18 июля сообщалось, что российские власти заочно арестовали Сергея Мацоцкого – бывшего совладельца IBS и одного из крупнейших IT-предпринимателей России. Тогда ТАСС писал: "Арестованному миллиардеру и бывшему члену совета директоров Альфа-банка и Вымпелкома Сергею Мацоцкому может грозить до 15 лет колонии по обвинению в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере".

"Интерфакс" сообщал, что Сергей Мацоцкий обвинялся в даче взятки руководству подведомственной Федеральной налоговой службе (ФНС) России структуре за покровительство компании "Рубитех", основателем котором он является предприниматель. Источник "Интерфакса" заявил: "Следствие считает, что Мацоцкий и иные, пока не установленные лица, передали главе "Налог-сервис" Роману Филимошину и его заместителю Дмитрию Шалаеву взятки за покровительство коммерческой деятельности "Рубитеха"". По словам этого источника, первый транш был передан в декабре 2024 года, второй – в апреле 2025-го. Точная сумма взятки неизвестна. Источник заявляет, речь идет "о миллионах рублей".

Филимошин и Шалаев были арестованы в апреле 2025 года Басманным судом Москвы.

Сергей Мацоцкий родился 25 февраля 1962 года в Москве. Окончил среднюю школу №444 с углубленным изучением математики, информатики и физики, затем – Московский институт нефтехимической и газовой промышленности, факультет Автоматики и вычислительной техники, по специальности прикладная математика. Был сооснователем в 1992 году вместе с Анатолием Карачинским компании IBS, одного из крупнейших в России поставщиков IT-услуг и программного обеспечения. С 1999 по 2012 год Мацоцкий являлся гендиректором компании. В апреле 2020 года Мацоцкий покинул IBS и основал новую группу ИТ-компаний "ГС-Инвест". "Ведомости" писали, что Мацоцкий достиг соглашения с Газпромбанком о создании совместного предприятия в области разработки программного обеспечения и информационных технологий. С июня 2020 года Мацоцкий входил в совет директоров Альфа-банка. В марте 2022 года, вскоре после начала войны РФ против Украины, он покинул его вместе с Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Александром Галицким. Также входил в совет директоров "Вымпелкома", из которого вышел в апреле 2022 года.