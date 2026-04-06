Самый худший фотограф в мире получит $50 тысяч и поездку в Исландию

Авиакомпания Icelandair запустила необычную кампанию, стремясь доказать, что даже человек без навыков съемки способен сделать красивые фотографии Исландии. В рамках проекта участнику предлагают 10-дневное путешествие с перелетом, проживанием и карманными расходами, а также выплату в 43 000 евро в обмен на созданный во время поездки контент.

Принять участие могут только те, кто не занимается фотографией профессионально и не проявляет к ней серьезного интереса. При этом важно уверенно чувствовать себя перед камерой и быть готовым к активному отдыху на природе. Среди требований – наличие действующего паспорта, возраст от 21 года и возможность поехать в Исландии, Великобритании и США.

Для участия нужно подать заявку до 30 апреля на специальном сайте, где кандидатов попросят ответить на шесть вопросов о навыках съемки. Также можно увеличить свои шансы, отправив короткое видео с объяснением, почему именно вы подходите для этой роли.