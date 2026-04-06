На Луганщине заблокированы под землей десятки горняков, власти "ЛНР" обвиняют Украину

Более 40 горняков расположенной на занятой Россией территории Луганской области Украины шахты "Белореченская" оказались заблокированными под землей. Пророссийская администрация возложила ответственность на Украину.

Глава так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник сообщил, что украинская армия нанесла удар по расположенной на территории предприятия подстанции. Из-за отключения электричества шахтеров нельзя поднять на поверхность.

"Аварийное отключение света застигло 41 работника шахты, сейчас они находятся под землей. Все необходимые службы предпринимают меры по спасению горняков и подключению шахты к электроснабжению", – написал он в мессенджере MAX.

Он сообщил, что у горняков есть вода, с ними установлена связь. Им удалось подняться на безопасную высоту. "Восстановить электроснабжение планируем сегодня во второй половине дня. После этого мы сможем поднять всех шахтеров на поверхность", – сообщил первый заместитель главы правительства "ЛНР" Юрий Говтин.