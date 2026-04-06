Турецкие имамы в Вене подозреваются в использовании пожертвований для оплаты проституток

В Австрии и Турции разгорается скандал вокруг Турецко-исламского союза культурного и общественного сотрудничества в Австрии (ATIB), штаб-квартира которого расположена в Вене. Согласно подозрениям, мусульманские религиозные деятели использовали пожертвования для оплаты проституток.

ATIB – подразделение Турецкого фонда по делам религии. Как сообщает сайт t24.com.tr, он тратил значительные суммы без надлежащего аудита. Как утверждается, часть этих средств использовалась для оплаты эскорт-услуг, при этом в документах значилось, что речь идет о плате за временный вид на жительство для имамов.

Турецко-исламский союз отверг обвинения, назвав их сплетнями. Однако заместитель главы фонда по делам религии Фатих Мехмет Карача признал, что после инцидента, который, по его словам, произошел в 2019 году, было проведено внутреннее расследование, и ответственные были уволены.

"Система работает как полагается. Речь идет о людях, и ошибки могут происходить. Но когда они были обнаружены, никто даже не пытался замести это под ковер", – сообщил он.