06 апреля 2026
последняя новость: 18:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

ВСУ сообщили об ударе по флагману Черноморского флота РФ - фрегату "Адмирал Макаров"

Россия
Украина
Война в России
время публикации: 06 апреля 2026 г., 17:04 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 17:11
ВСУ сообщили об ударе по флагману Черноморского флота РФ - фрегату "Адмирал Макаров"
Wikipedia.org. Фото: Ad Meskens

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил, что в ночь на 6 апреля в порту Новороссийска был нанесен удар по флагману российского Черноморского флота – фрегату "Адмирал Макаров".

Военачальник подчеркнул, что фрегат оснащен ракетами "Калибр", а также зенитно-ракетным комплексом "Штиль-1". По его словам, степень нанесенного фрегату ущерба еще предстоит оценить. Также был нанесен удар по плавучей буровой установке "Сиваш".

Ранее о ночной атаке на Новороссийск сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он не упоминал удары по порту или буровой установке. По его словам, обломки беспилотников обнаружили на территории нескольких предприятий.

"Адмирал Макаров" назван в честь российского флотоводца, погибшего на борту броненосца "Петропавловск" во время русско-японской войны. Отметим, что в 2022 году ВСУ потопили предыдущий флагман Черноморского флота – крейсер "Москва".

