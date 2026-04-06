Израильтянка погибла в ДТП в Болгарии после визита на могилы праведников, еще четыре в больнице

Автомобиль Opel, в котором пять израильтянок возвращались после посещения могилы раввина Элиэзера Папо ("Пеле Йоэц") в Болгарии, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП, произошедшего на трассе Силистра-Добрич в районе села Хитово, одна из женщин скончалась на месте, еще четыре получили травмы и были доставлены в больницу Добрича.

Состояние одной из пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

МИД Израиля занимается организацией доставки тела погибшей на родину.