Израильтянка погибла в ДТП в Болгарии после визита на могилы праведников, еще четыре в больнице
время публикации: 06 апреля 2026 г., 20:57 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 20:57
Автомобиль Opel, в котором пять израильтянок возвращались после посещения могилы раввина Элиэзера Папо ("Пеле Йоэц") в Болгарии, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
В результате ДТП, произошедшего на трассе Силистра-Добрич в районе села Хитово, одна из женщин скончалась на месте, еще четыре получили травмы и были доставлены в больницу Добрича.
Состояние одной из пострадавших оценивается как крайне тяжелое.
МИД Израиля занимается организацией доставки тела погибшей на родину.