x
06 апреля 2026
Трамп: "Иран может быть уничтожен за одну ночь, и эта ночь может наступить завтра"

время публикации: 06 апреля 2026 г., 20:48 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 20:53
На пресс-конференции в Белом доме 6 апреля президент США Дональд Трамп выступил с резкими предупреждениями в адрес Тегерана. "Вся страна может быть уничтожена за одну ночь, и эта ночь может наступить уже завтра", – заявил он в самом начале брифинга.

Трамп назвал завтрашний день, до 20:00 по восточному времени, крайним сроком для открытия Ормузского пролива, в противном случае Иран столкнется с масштабными ударами по иранской инфраструктуре.

Незадолго до начала пресс-конференции Иран отверг последнее предложение о перемирии, заявив о готовности принять лишь полное и окончательное прекращение войны с гарантиями того, что атаки не возобновятся. Комментируя этот ответ, Трамп сказал журналистам во время мероприятия на Южной лужайке Белого дома: 'Они внесли предложение, и это значительный шаг. Но этого недостаточно'."

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 апреля 2026

ЦАХАЛ подтвердил: атакован крупнейший нефтехимический комплекс на юге Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 06 апреля 2026

Ущерб от ракетных обстрелов за 36 дней войны не превысил 1,5 млрд шекелей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 апреля 2026

38-й день войны "Рычание льва": обстрелы из Ирана, погибшие в Хайфе
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 апреля 2026

Иран отверг предложение США о временном прекращении огня