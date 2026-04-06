Трамп: "Иран может быть уничтожен за одну ночь, и эта ночь может наступить завтра"

На пресс-конференции в Белом доме 6 апреля президент США Дональд Трамп выступил с резкими предупреждениями в адрес Тегерана. "Вся страна может быть уничтожена за одну ночь, и эта ночь может наступить уже завтра", – заявил он в самом начале брифинга.

Трамп назвал завтрашний день, до 20:00 по восточному времени, крайним сроком для открытия Ормузского пролива, в противном случае Иран столкнется с масштабными ударами по иранской инфраструктуре.

Незадолго до начала пресс-конференции Иран отверг последнее предложение о перемирии, заявив о готовности принять лишь полное и окончательное прекращение войны с гарантиями того, что атаки не возобновятся. Комментируя этот ответ, Трамп сказал журналистам во время мероприятия на Южной лужайке Белого дома: 'Они внесли предложение, и это значительный шаг. Но этого недостаточно'."