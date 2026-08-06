Двух спасенных от контрабандистов львов перевезли из Израиля в заповедник в ЮАР

Двух молодых львов, изъятых в 2025 году в рамках борьбы с незаконной торговлей дикими животными, перевезли из Израиля в специализированный приют для крупных кошек ADI в Южной Африке.

Самцы Бен-Цур и Ури до последнего времени содержались в зоопарке Хай-парк в Кирьят-Моцкине. После более чем 30-часового пути с пересадкой в Германии животных выпустили в подготовленный для них просторный вольер.

Бен-Цур был найден привязанным к дереву на территории Палестинской автономии, а Ури обнаружен полицией Кафр-Касема в тяжелом состоянии. Всего в 2025 году в Израиле нашли шесть незаконно ввезенных и содержавшихся львят. Четыре из них остаются в Хай-парке. Двух самцов решили отделить от остальных животных, поскольку содержание нескольких взрослых самцов в одной группе могло привести к конфликтам. К транспортировке львов заранее приучали, поэтому перевозка прошла без применения наркоза.

Ури назван в память о старшем сержанте Ури Джарби, погибшем в секторе Газы в начале 2024 года. Его родители приехали попрощаться с животным перед отправкой.

Управление природы и парков Израиля напоминает, что незаконная торговля дикими животными остается крупным криминальным бизнесом: только в 2025 году были изъяты более 560 животных, включая рептилий, обезьян, птиц и морских обитателей.