В Иране проведены новые аресты за передачу разведданных противнику

Корпус стражей исламской революции сообщил, что в расположенной на востоке Ирана провинции Систан и Белуджистан арестованы восемь человек, которые, как утверждается, передавали противнику информацию о расположении командных центров, армейских и полицейских объектов.

Напомним: 5 августа Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что с 19 марта в Иране казнены 56 человек, 27 из них – по обвинениям, связанным с массовыми оппозиционными выступлениями, прошедшими минувшей зимой.