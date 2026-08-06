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Ближний Восток

В Иране проведены новые аресты за передачу разведданных противнику

Иран
Война с Ираном
время публикации: 06 августа 2026 г., 09:07 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 09:16
В Иране проведены новые аресты за передачу разведданных противнику
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В Иране проведены новые аресты за передачу разведданных противнику
AP Photo/Amr Nabil

Корпус стражей исламской революции сообщил, что в расположенной на востоке Ирана провинции Систан и Белуджистан арестованы восемь человек, которые, как утверждается, передавали противнику информацию о расположении командных центров, армейских и полицейских объектов.

Напомним: 5 августа Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что с 19 марта в Иране казнены 56 человек, 27 из них – по обвинениям, связанным с массовыми оппозиционными выступлениями, прошедшими минувшей зимой.

Ближний Восток
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